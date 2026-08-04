Москва4 авг Вести.Певец Николай Басков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Басков удостоен награды за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить… орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Баскова Николая Викторовича – артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)