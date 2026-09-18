Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Ольге Будиной почетного звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, звание присвоено за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ольга Будина — российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат Государственной премии РФ. Она родилась 22 февраля 1975 года в Москве. В 1997 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. В кино дебютировала в 1996 году в фильме "Несут меня кони". Широкую известность ей принесли роли в картинах "Граница. Таежный роман" (2000), "Дневник его жены" (2000) и сериале "Идиот" (2003).