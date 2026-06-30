Забытая подписка на онлайн-платформу с фильмами и сериалами за год может обойтись дороже, чем билеты в кинотеатр на самые обсуждаемые новинки сезона. Деньги списываются автоматически, и, если услугой никто не пользуется, ее лучше отключить до очередного платежа. Рассказываем, как отменить подписку на “Кинопоиск” и в каких случаях за нее можно вернуть средства.

Как проверить перед отменой, где оформлена подписка

Через “Яндекс Плюс” или сайт “Кинопоиска”

“Кинопоиск” входит в экосистему “Яндекса”, поэтому подписка на онлайн-кинотеатр включена в единую мультиподписку “Яндекс Плюс”. Чтобы проверить ее наличие, нужно открыть через браузер сайт “Кинопоиска” и авторизоваться в том аккаунте “Яндекс ID”, через который оформлена подписка. Затем — нажать на иконку в правом верхнем углу и перейти в настройки. Там будет опция “Управление подпиской”. После нажатия на кнопку откроется страница “Яндекс Плюса” со всей информацией, включая активный тариф, дату следующего списания, способ оплаты и кнопку отмены.

Через App Store, Google Play, оператора или партнера

App Store. Пошаговые действия:

Зайти в “Настройки”. Нажать на имя пользователя. Перейти в раздел “Подписки”. Проверить наличие “Яндекс Плюса” или “Кинопоиска”.

Google Play. Владельцам Android понадобится:

Открыть Google Play. Перейти в профиль. Выбрать раздел “Платежи и подписки”, затем — “Подписки”.

При этом важно войти именно через тот Google-аккаунт, через который могла быть оформлена подписка.

Оператор. Если платная услуга была подключена через мобильного оператора, проверить наличие и отменить ее можно через личный кабинет партнера: МТС, “Билайна”, “Мегафона”, T2, Yota, “Тинькофф Мобайла” или “Дом.ру”. Раздел с подписками может называться по-разному в зависимости от оператора: “Услуги”, “Подписки” или “Развлечения”.

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Как отключить подписку “Кинопоиска” через “Яндекс Плюс” на компьютере

Для отмены подписки нужно:

1. Зайти на сайт “Яндекс Плюса” и авторизоваться через “Яндекс ID”.

2. Перейти в личный кабинет, нажав на свою аватарку в правом верхнем углу.

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3. Пролистать страницу до конца.

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4. Нажать ”Отменить подписку”.

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5. Подтвердить отмену и дойти до экрана “Вы отменили подписку”.

6. Проверить наличие статуса “Отменено” в личном кабинете и дату окончания оплачиваемого периода. Подписка будет действовать до указанного дня.

Как отменить подписку с телефона

Через приложение “Кинопоиск”

Отключить подписку на онлайн-кинотеатр можно в его приложении со смартфона. Для этого нужно:

Открыть приложение “Кинопоиск”. Перейти в профиль. Открыть раздел с подпиской: “Плюс”, “Подписка” или “Управлять мультиподпиской”. Перейти в личный кабинет “Яндекс Плюса”. Пролистать страницу вниз и нажать “Отменить мультиподписку”. Подтвердить отмену и дойти до экрана “Вы отменили подписку”.

Кинопоиск приложение (фото: РИА) Фото: РИА Новости

Через App Store на iPhone

Подписка может не отображаться в приложении, если она была оформлена через App Store. В таком случае понадобится открыть на iPhone настройки и нажать на свое имя, затем перейти в раздел с подписками. Там нужно найти “Кинопоиск” или “Яндекс Плюс” и нажать “Отменить подписку”.

Через Google Play на Android

Если подписка была оформлена в Google Play, то отключить ее в приложении онлайн-кинотеатра не получится. Понадобится открыть Google Play и перейти в профиль, потом нажать “Платежи и подписки” и выбрать “Подписки”. В списке отобразится “Яндекс Плюс” или “Кинопоиск”, и тогда можно выбрать действие “Отменить подписку”.

Как отменить подписку “Кинопоиска” на телевизоре

Обычно отключить подписку через приложение на самом телевизоре нельзя — для этого нужно воспользоваться телефоном или компьютером:

Открыть главную страницу “Яндекса” и авторизоваться в своем аккаунте. Перейти в профиль и выбрать раздел “Управление подпиской”. Нажать “Отменить подписку” и подтвердить.

. Фото: Unsplash

Как отключить дополнительные опции и пакеты

“Амедиатека” и другие подключенные сервисы

Start, “Амедиатека”, “Иви”, “Кион” — все эти сервисы управляются отдельно от основной мультиподписки в личном кабинете “Яндекс Плюса”. Чтобы отключить какой-либо из них, понадобится авторизоваться, нажать на иконку профиля и перейти в раздел “Управление подпиской”. Затем — выбрать нужный сервис и отключить опцию. Доступ к контенту останется до конца оплаченного периода.

Отказаться от подписки на “Амедиатеку” можно на официальном сайте: нужно авторизоваться, зайти в “Настройки”, затем открыть «Покупки», выбрать “Управление подпиской” и нажать “Отменить подписку”. Также это можно сделать через App Store или Google Play в разделе “Покупки” или “Подписки”.

Если “Амедиатека” и Start подключены не отдельно, а входят в тариф “Плюс с “Амедиатекой” и Start”, то управлять нужно самим тарифом “Яндекс Плюса”, а не отдельной опцией.

Как отвязать банковскую карту

Поскольку “Кинопоиск” работает через “Яндекс Плюс”, удалить банковскую карту можно через “Яндекс Пэй” или “Яндекс ID”. Чтобы отвязать карту, нужно:

Войти в личный кабинет “Яндекс Плюса”. Открыть раздел “Способы оплаты”. Нажать на три точки, расположенные рядом с картой. Выбрать “Удалить”. После этого откроется страница способов оплаты, и нужно будет снова нажать “Удалить карту”.

Если подписка оформлена через App Store, карту можно удалить в Apple ID. Для этого следует перейти в “Настройки”, затем нажать на свое имя, выбрать “Оплата и доставка”. После этого нажать на стрелочку справа от нужной карты и выбрать “Удалить способ оплаты”.

Для тех, кто подписался на онлайн-кинотеатр через Google Play, способ отвязать карту другой. Нужно зайти в Google Play и открыть свой профиль, потом выбрать “Платежи и подписки”, затем “Способ оплаты”. После этого нужно нажать на “Еще настройки оплаты” и “Удалить”.

Удаление банковской карты не означает, что подписка будет отменена. Она может быть продлена, если к аккаунту привязаны другие способы оплаты

Карта Фото: Источник: https://www.freepik.com

Как вернуть деньги за подписку “Кинопоиска”

Через службу поддержки “Яндекса”. Для возврата средств рекомендуется обратиться в поддержку. С ней можно связаться в чате на сайте “Яндекс ID”. В обращении понадобится указать:

дату и сумму списания;

аккаунт “Яндекс ID”, с которого оформлена подписка;

последние четыре цифры карты;

причину возврата: забыли отменить пробный период, не воспользовались подпиской и так далее.

Через App Store. Если подписка была оформлена в магазине приложений, нужно перейти на сайт reportaproblem.apple.com и авторизоваться с логином и паролем от Apple ID. Затем нажать на “Запросить возврат” (Request a refund), выбрать “Кинопоиск” или “Яндекс Плюс”, указать причину и отправить заявку.

Через Google Play. Подписку, оформленную в Google Play, нужно отменять там же. Для этого следует открыть сайт play.google.com, нажать на фотографию профиля, выбрать “Платежи и подписки”, а потом “Бюджет и история заказов”. Далее нужно найти списание за “Кинопоиск” или “Яндекс Плюс”, нажать “Сообщить о проблеме” и заполнить форму, указав, что требуется возврат средств.

Что делать, если нет кнопки отмены подписки

Есть несколько причин, по которым кнопка отписки может отсутствовать.

Выполнен вход в другой аккаунт. Кнопка отмены подписки видна только в том аккаунте “Яндекс ID”, на который она оформлена. Если аккаунтов несколько, то нужно проверить остальные.

Подписка оформлена не через “Яндекс”. Такое тоже может быть, например, если она была подключена через магазин приложений App Store или Google Play либо через сотового оператора. Проверять нужно именно там, где была оформлена подписка.

Услуга заморожена. Кнопка отмены может отсутствовать, если пользователь уже отписался от онлайн-кинотеатра. В таком случае в личном кабинете должен отображаться статус “Отменено” и дата, когда доступ отключится.

Аккаунт удален или доступ к нему потерян. Если войти в аккаунт “Яндекс ID” не удается, нужно обратиться в службу поддержки. Подписка может быть еще активна, даже если пользователь удалил аккаунт.

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Что будет после отключения

До какого дня сохранится доступ

После отключения подписки доступ к “Кинопоиску” и другим услугам “Яндекс Плюса” сохраняется до конца уже оплаченного периода. Точная дата указана в личном кабинете. Если отключена только дополнительная опция, а не весь тариф, то она также будет работать до конца оплаченных дней.

Почему списания могут продолжаться

Списания могут продолжаться не только из-за технической ошибки, есть и другие причины.

Пользователь вышел из аккаунта и удалил его, но не отменил подписку. Это не останавливает автопродление “Яндекс Плюса”, и деньги продолжают списываться.

При отмене подписки пользователь не дошел до финального окна отмены. После нажатия на “Отменить подписку” нужно подтверждать действие до того, как появится статус “Отменено” и дата отключения.

Вместо отмены была выбрана заморозка. Это лишь временная пауза, а не полное отключение. Когда период заморозки заканчивается, “Яндекс Плюс” включается снова, и списания продолжаются.

Подписка оформлена через магазин приложений или оператора. Списания могут продолжаться, потому что пользователь забыл отменить подписку именно в том месте, где ее оформлял.

Пользователь удалил карту, но не отменил подписку. Если в аккаунте указаны и другие способы оплаты, списания могут продолжаться через них.

Как проверить, что подписка отключена

Есть несколько способов проверить подписку в зависимости от того, где именно она была подключена.

Где была оформлена подписка Как убедиться, что она отключена В личном кабинете “Яндекс Плюса” Зайти в тот аккаунт “Яндекс ID”, с которого была куплена подписка, и проверить наличие статуса “Отменено” и даты окончания ее действия В App Store Открыть “Настройки”, нажать на имя пользователя, перейти в раздел “Подписки” и найти нужную. Если рядом с ней нет кнопки отмены или показано сообщение с датой ее окончания, значит, услуга уже отключена В Google Play Открыть Google Play, в профиле перейти в раздел “Платежи и подписки”, а затем в “Подписки” В приложении оператора связи Авторизоваться в приложении оператора, перейти в раздел с подписками и убедиться, что рядом с “Кинопоиском” или “Плюсом” есть надпись “Отключено” или “Неактивно”

Частые вопросы