Москва27 окт Вести.Служение государству российский император Петр I считал высшей добродетелью и не терпел неусердных людей. Об этом рассказал профессор, историк, почетный работник высшего профессионального образования России Игорь Князький в интервью ИС "Вести".

Служение государству, служение Отечеству - это, по Петру, наивысшая добродетель. Он сам был таковым. Он всего себя отдавал государству, работе на благо государства. Он был трудоголиком, что, видимо, и свело его в могилу. Периодическое перенапряжение от неустанных трудов приводило к тяжелым срывам. Но они не были главными. Главными были неустанные труды. И Петр не терпел людей неусердных