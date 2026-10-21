Москва21 окт Вести.Царь Петр I в фильме "Рождение империи" показан живым, сложным и противоречивым человеком, рассказал в интервью ИС "Вести" режиссер картины Андрей Кравчук.

По его словам, создатели фильма не стремились создать памятник.

Мы не пытались сделать дубль "Медного всадника". Мы хотели, чтобы Петр I был бы живой, противоречивый, сложный. Очевидно, что он необычный человек объяснил режиссер

Кравчук подчеркнул, что жизнь и поступки первого императора сами по себе выделяют его среди других людей: далеко не каждый способен решиться на подобные действия.