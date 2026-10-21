Москва21 окт Вести.В образе первого императора Петра I есть все. Так исполнитель роли царя в фильме "Рождение империи" актер Александр Горбатов рассказал ИС "Вести" каким хотел видеть своего героя.

Кажется, там, в помазаннике Божьем, есть все: и самодержец, и как только не называли великого Царя-плотника… Мне выпала честь и большая ответственность воплотить [его образ] на экране… Я в предвкушении, какой мой Петр. И в конце концов, мне кажется, что это выносится на суд Божий