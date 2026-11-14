Москва14 ноя Вести.В фильме "Рождение империи" актер Милош Бикович готовился исполнить роль центрального персонажа - Петра I. Однако режиссер Андрей Ковальчук предложил ему сыграть соратника императора - Александра Меншикова. Об этом артист рассказал ИС "Вести".

В какой-то момент Андрей Ковальчук подошел ко мне с ролью Меншикова. И я, с одной стороны, понял: я так хотел сыграть [Петра I], уже был настроен. Я даже расстроился немножко, что так получилось. А потом стал вникать в другую роль. Мне показалось: смотри, может, это даже еще лучше, еще интереснее. Гораздо больше свободы [есть в том, чтобы играть роли] людей, про которых мы не знаем так много, как про Петра I . Можно было этого персонажа строить, мне кажется, с более широким, творческим размахом… Мне потом показалось, что некоторое освобождение я получил, переходя с одной роли на другую поделился Бикович

Меньшиков был противоречивым человеком, отметил артист.

Меньшиков - такой человек: он был и плохим, и хорошим, и верным, и слабым, и сильным, и храбрым, и смелым, и можно так сказать, и лукавым, и хитрым. Не знаю, насколько слово "коррупционер" – подходящее. Я предполагаю, если он в свою пользу что-то делал, в те времена это не считалось… Мне кажется, что он был таким предположил Бикович

Ранее он высказался об актере Александре Горбатове, сыгравшем Петра I. По мнению актера, его коллега внешне не очень похож на первого императора России, но подходит на эту роль благодаря своей уникальной энергии.