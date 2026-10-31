Москва31 окт Вести.Сыгравший роль Петра I в кинокартине "Рождение империи" Александр Горбатов подходит на эту роль благодаря своей уникальной энергии.

Этим с ИС "Вести" поделился актер Милош Бикович, сыгравший одну из главных ролей в кинокартине.

Однако артист отметил, что внешне Горбатов на своего экранного героя не похож.

Александр Горбатов — человек уникальной энергии, и я понимаю, почему его выбрал режиссер на эту роль. Хотя, может быть, казалось бы, что внешне с такими светлыми глазами … не очень похож. Физически. Но внутренне вот эта энергия такая дикая немножко … мозги, которые работают быстро и … некое зерно сумасшествия, оно, мне кажется, и рекомендовало его на эту роль