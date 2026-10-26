Актриса Утехина: между Горбатовым и его героем Петром I есть общие черты

Актриса Утехина отметила общие черты между Горбатовым и его героем – Петром I Актриса Утехина: между Горбатовым и его героем Петром I есть общие черты

Москва26 окт Вести.Актриса Ксения Утехина в беседе с ИС "Вести" отметила схожесть характеров актера Александра Горбатова и сыгранного им Петра I в фильме "Рождение империи".

Говорят: "А Саша же не совсем похож на Петра". Но мы смотрим фильм и видим как будто Петра, потому что это его повадки, поведение. И это действительно блестящая работа Александра Горбатова… Он настолько такой энергичный, резкий, импульсивный, как мне кажется, что и свойственно было Петру отметила Утехина

Актриса в исторической драме исполнила роль Марты Скавронской, ее коллегой по площадке также стал актер Милош Бикович. Он сыграл Александра Меншикова. По словам Утехиной, Горбатов – полная противоположность Биковича.

Милош Бикович настолько его уравновешивал, то есть вот как Меншиков, как друг, как противоположность во многих вещах, но при этом он очень хорошо дополнял как персонажа Петра, так и Сашу. Милош много шутил на съемочной площадке. Он очень юморной артист поделилась Утехина

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм выйдет 29 октября.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел "Рождение империи", и фильм ему понравился. Глава государства назвал кинокартину "произведением искусства".