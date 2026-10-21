Москва21 окт Вести.Актер Александр Горбатов смог передать в фильме "Рождение империи" человечный образ Петра I. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал народный артист России, исполнитель роли Бориса Шереметева Алексей Гуськов.

По его словам, Горбатов сделал больше того, чего от него можно было ожидать.

Он весь упал в эту картину. А смысл ведь всегда персонажа, кого бы ты ни играл, – это дать точное ощущение от него, какое есть, потому что мы никогда ими не будем. И на мой взгляд, это все сложилось, получилось, и такой у нас такой вот Петр… Он был человечным, почему же нет? Любил, защищал, бил за воровство. Где-то был несправедлив, гневлив, подвержен всем грехам человеческим. Это был живой человеческий характер рассказал Гуськов

Ранее режиссер фильма Андрей Кравчук рассказал, что царь Петр I в фильме "Рождение империи" показан живым, сложным и противоречивым человеком.