Бикович о своем персонаже в "Рождении Империи" Меншикове: обаятельный жулик Бикович назвал своего героя в "Рождении Империи" Меншикова "обаятельным жуликом"

Москва29 окт Вести.Актер Милош Бикович в беседе с ИС "Вести" назвал своего персонажа в фильме "Рождение Империи" Александра Меншикова "обаятельным жуликом".

Роль Петра I на экране воплощает Александр Горбатов, его ближайшего сподвижника Александра Меншикова играет Милош Бикович. Также в картине сыграли Борис Гуськов, Ксения Утехина, Виктор Добронравов и Анна Пересильд.

Обаятельный жулик такой, верный. Он может подвести, но он верный. Он не "подводит потому, что он плохой", а потому, что у него какие-то свои хотелки и слабости рассказал Бикович

Историческая драма вышла в широкий прокат 29 октября.

Ранее сценарист "Рождения империи" отметил высокую художественную ценность кинокартины.