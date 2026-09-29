Бикович: "Рождение империи" – полетное кино, путешествие в прошлое и подвиги "Рождение империи" не только историческое кино, но и психологическое событие

Москва29 сен Вести."Рождение империи" – это не только исторический фильм, в котором показывают путешествие в прошлое, подвиги и авантюры, но и психологическое событие для каждого зрителя. Об этом ИС "Вести" заявил актер театра и кино Милош Бикович.

По его словам, фильм понравится и детям, и взрослым, так как он раскрывает разные аспекты жизни.

Детям можно сказать, что это масштабно, интересно, с полетом, авантюрой. Это одно большое путешествие в прошлое, в подвиги и так далее. Вот в этом смысле это такое полетное кино. Для взрослых тут можно сказать, что это момент, когда знаете, рождение империи — это не только историческое событие, это психологическое событие для каждого жителя и что-то в сознании меняется. Эти люди, которые вдохновляли вот этими своими поступками, они как будто немножко в зале с нами сидят рассказал Бикович

Актер отметил тщательную работу над декорациями, костюмами и подготовкой, синергию мастеров, благодаря которой рождается кино.

Тщательно, преданно, долго снималось. Режиссер, сценарист, и продакшн – это все большие мастера своего дела, поэтому, когда получается синергия мастеров и прекрасного актерского ансамбля, тогда получается, так сказать, не всегда, но сейчас, мне кажется, получилось, что кино рождается пояснил Бикович

Фильм "Рождение империи" о Петре Первом, судьбоносной Полтавской битве и становлении Великой России появится на экранах 29 октября. Сообщается, что актер Милош Бикович исполнит роль Алексанра Меньшикова.