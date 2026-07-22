Актеры, сыгравшие Безухова и Кутузова в "Войне и мир", отметили качества героев

Актеры Балуев и Языков рассказали об особенностях своих ролей в "Войне и мире" Актеры, сыгравшие Безухова и Кутузова в "Войне и мир", отметили качества героев

Москва22 июл Вести.Актер Александр Балуев, сыгравший роль Михаила Кутузова в многосерийном фильме "Война и мир", в беседе с ИС "Вести" отметил редкое качество полководца — умение служить государству.

Фильм режиссера Сергея Урсуляка покажут к 200-летию со дня рождения классика Льва Толстого. На данном этапе идут съемки батальных сцен.

Очень редкий на сегодняшний день человек, который служит государству, служил государству. Это особый род людей. Наверное, помимо патриотизма, надо еще у нас воспитывать таких людей, которые бы служили не своему, не себе, не "я — государство", а "я для государства" подчеркнул Балуев

Роль Пьера Безухова исполняет актер Никита Языков.

Нам важно проживать то, что проживает он [Безухов], потому что нам важно взрослеть. Взросление — это вечная боль и вечное счастье человека... Мы это попытаемся сделать рассказал Безухов

Многосерийный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра START создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и банка ВТБ. ВТБ поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе способствуя актуализации русской классической литературы.

"Классика вдохновляет" – новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку "ВТБ — это классика", которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.