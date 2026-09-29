Актер Бикович: я должен быть адвокатом своего персонажа и понимать его действия

Милош Бикович: я должен быть адвокатом своего персонажа Актер Бикович: я должен быть адвокатом своего персонажа и понимать его действия

Москва29 сен Вести.Актеру надо защищать своего персонажа и понимать, почему тот поступал именно так и что в этот момент думал. Об этом ИС "Вести" заявил актер театра и кино Милош Бикович.

Сербский артист рассуждал об историческом фильме "Рождение империи", в котором исполнил роль Александра Меньшикова.

Даже если вы не согласны со всем [в своем персонаже], есть некая, так сказать, защита персонажа. Это не моральная защита в смысле, что я оправдываю его поступки с точки зрения морали, это психологическая защита. Я должен быть немножко адвокатом своего персонажа, понимать, почему, почему он поступал так, как он поступал, и что он в тот момент думал отметил Бикович

Актер также добавил, что в этом кино можно восхищаться персонажами, баталиями, сценами, духом этого времени, который передан достаточно верно.

Ранее Милош Бикович заявил, что "Рождение империи" – это не только исторический фильм, в котором показывают путешествие в прошлое, подвиги и авантюры, но и психологическое событие для каждого зрителя.

Фильм "Рождение империи" о Петре Первом, судьбоносной Полтавской битве и становлении Великой России появится на экранах страны ровно через месяц, 29 октября.