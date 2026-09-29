Москва29 сенВести.Актеру надо защищать своего персонажа и понимать, почему тот поступал именно так и что в этот момент думал. Об этом ИС "Вести" заявил актер театра и кино Милош Бикович.
Сербский артист рассуждал об историческом фильме "Рождение империи", в котором исполнил роль Александра Меньшикова.
Даже если вы не согласны со всем [в своем персонаже], есть некая, так сказать, защита персонажа. Это не моральная защита в смысле, что я оправдываю его поступки с точки зрения морали, это психологическая защита. Я должен быть немножко адвокатом своего персонажа, понимать, почему, почему он поступал так, как он поступал, и что он в тот момент думалотметил Бикович
Актер также добавил, что в этом кино можно восхищаться персонажами, баталиями, сценами, духом этого времени, который передан достаточно верно.
Ранее Милош Бикович заявил, что "Рождение империи" – это не только исторический фильм, в котором показывают путешествие в прошлое, подвиги и авантюры, но и психологическое событие для каждого зрителя.
Фильм "Рождение империи" о Петре Первом, судьбоносной Полтавской битве и становлении Великой России появится на экранах страны ровно через месяц, 29 октября.