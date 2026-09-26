Москва26 сен Вести.Создатели нового исторического фильма "Рождения империи" задались целью впечатлить зрителя масштабом эпохи Петра I. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер Андрей Кравчук.

Особы акцент он сделал на масштабных батальных сценах.

Хотелось помимо истории, характеров и этих ярких, удивительных личностей, показать еще и масштаб времени. Прямо вот масштаб. Что такое, когда две армии идут воевать друг на друга, когда 40 000 человек на 30 000 человек сходятся в поле? рассказал Кравчук

Продюсер и генеральный директор "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" Леонид Верещагин добавил, что при создании картины съемочная группа стремилась найти баланс между серьезной драматургией, неординарным способом повествования и художественной глубиной.

Ранее Верещагин заявил, что фильм "Рождение империи" стал масштабным проектом, потребовавшим огромной творческой и производственной работы. По его словам, картина показала возможности отечественной киноиндустрии.