"Страна красоты": Милош Бикович рассказал МФМ, что для него значит Россия На МФМ актер Милош Бикович назвал Россию страной красоты

Москва17 сен Вести.В рамках Международного фестиваля молодежи участники смогли встретиться с сербским и российским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в фильмах "Холоп", "Лёд" и других. Артист рассказал, что для него Россия, где его приняли как своего, это страна красоты.

Милош Бикович считает важным строить культурные мосты между двумя странами через конкретные творческие проекты.

Россия для меня — страна красоты. Здесь меня приняли как своего... И общество, и профессия, и публика — сам народ. Я играю не иностранцев, а русских героев и исторических персонажей, часто в главных ролях. Это говорит о том, насколько русский народ открытый и с душой принимает, если к нему относиться с любовью и уважением отметил актер

Он добавил, что в России много красоты, нежности и тепла.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой". Он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".