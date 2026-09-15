Москва15 сен Вести.Музыкальное шоу "Молодые ветра" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге – очень простой и дружественный язык музыки и любви. Об этом ИС "Вести" рассказал российский певец, Народный артист России Денис Майданов.

Он пояснил, что шоу подразумевает кросс-дуэты: артисты из стран БРИКС, из дружественных государств и отечественные исполнители поют известные песни в переводе на свой язык.

Поют популярные артисты, собирающие большое количество зрителей у себя. Это артисты из Индии, из Китая, из Омана, из Африки. И, конечно же, наши популярные артисты, у которых тоже огромное количество поклонников. Так вот, они поют известные песни друг друга, но не ломая язык, а наоборот переводя для своей аудитории: русскоязычной или китайскоязычной - много языков и национальностей присутствуют - те песни, которые популярны в этих государствах. Очень простой и очень такой дружественный язык музыки и любви сообщил Майданов

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года проходит Международный фестиваль молодежи. Мероприятие проводится под девизом "Следуй за мечтой". Фестиваль реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".