Народный артист Князев оценил фестиваль молодежи в Екатеринбурге Актер Князев о фестивале молодежи в Екатеринбурге: счастлив, что здесь оказался

Москва15 сен Вести.Актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Князев в беседе с ИС "Вести" высоко оценил Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге.

Оператором культурных событий выступил арт-кластер "Таврида".

Вижу, что здесь сделано для молодежи всего мира, и меня это потрясает. Я сейчас был на художественной выставке, которая от "Тавриды" представлена. Какие замечательные работы! Познакомился с ребятами из других стран, которые привезли свои работы и будут сейчас дарить их "Тавриде"… Я счастлив, что здесь оказался и стал частью молодежи сказал Князев

Фестиваль проходит с 11 по 17 сентября. Накануне в традиционном шествии молодежи мира приняли участие около 10 тысяч человек. Во время парада звучали ритмы стран Латинской Америки, Востока, Азии и Африки