Дима Билан взлетел над сценой на Международном фестивале молодежи На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге эффектно выступил Дима Билан

Москва15 сен Вести.Дима Билан впечатлил зрителей полетом над сценой во время исполнения известных композиций на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом стало известно ТАСС.

Певец исполнил такие хиты, как "Молния", "Держи", "На берегу неба" и другие. В какой-то момент он взлетел над сценой и прокружился в воздухе.

Вы - номер один, это абсолютная правда. Ведь собраться в такую компанию, быть людьми, которые настолько интересуются своими профессиями и делом - вы исключительные! Спасибо за теплый прием, вы очень классные люди! приводятся слова знаменитости

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".