Москва15 сенВести.Дима Билан впечатлил зрителей полетом над сценой во время исполнения известных композиций на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом стало известно ТАСС.
Певец исполнил такие хиты, как "Молния", "Держи", "На берегу неба" и другие. В какой-то момент он взлетел над сценой и прокружился в воздухе.
Вы - номер один, это абсолютная правда. Ведь собраться в такую компанию, быть людьми, которые настолько интересуются своими профессиями и делом - вы исключительные! Спасибо за теплый прием, вы очень классные люди!приводятся слова знаменитости
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".