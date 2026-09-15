На МФМ не сдержали слез на выступлении параальпиниста Набиева Участники МФМ не сдержали слез во время выступления параальпиниста Набиева

Москва15 сен Вести.Премьера шоу "Вызов" – художественного проекта, одним из героев которого стал первый человек, покоривший Эверест на одних руках, Рустам Набиев, состоялась на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Рустам Набиев пережил клиническую смерть и лишился обеих ног в результате обрушения казармы ВДВ в Омске в 2015 году. После этого он сумел покорить Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро и Арарат. В мае текущего года Набиев на одних руках поднялся на Эверест.

Рустам рассказал участникам Фестиваля свою историю без желания представить пережитое как подвиг. Он говорил, чтобы убедить всех присутствующих в том, что невозможного не существует. Он прозвучал настолько искренне, что зал не смог сдержать слез говорится в публикации на сайте МФМ

По словам Набиева – многодетного отца и успешного блогера, он не считает себя супергероем и видит суперсилу не в своих руках и количестве покоренных вершин, а в обычных человеческих качествах: характере, дисциплине и ответственности.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой". Он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".