Москва11 сен Вести.Пара-альпинист и блогер Рустам Набиев во время срочной службы в армии оказался под завалами рухнувшей казармы. После пережитого спортсмен решил утроить темп своей жизни, чтобы проживать ее максимально ярко и насыщенно. Об этом Набиев сообщил в интервью ИС "Вести".

Самое страшное для меня было то, что мне 23 года и что я в своей жизни абсолютно ничего не успел… Ты умрешь, и как будто после тебя ничего не останется. Я вот только успел получить высшее образование. У меня нет ни детей, ни какого-то дела… Это самое страшное, наверное, что может прожить человек – оставить после себя ничего. Наверное, эти ощущения, которые я прожил под завалом, меня на сегодняшний день подстегивают для того, чтобы проживать максимально ярко, максимально насыщенно сказал он

Ранее сообщалось, что глава Башкортостана Радий Хабиров вручил медаль генерала Шаймуратова паралимпийцу и блогеру Рустаму Набиеву за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга. Набиев стал первым человеком, который покорил Эверест, передвигаясь только на руках.