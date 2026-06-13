Назван YouTube-блогер, первый в мире преодолевший отметку в 500 млн подписчиков YouTube-блогер MrBeast первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков

Москва13 июн Вести.Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на платформе. Об этом сообщает YouTube.

Контент MrBeast основан на челленджах и благотворительности. Рекордного количества подписчиков блогер достиг 12 июня.

Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошел в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube следует из сообщения, опубликованного в официальном блоге YouTube

В мае уфимский блогер Рустам Набиев покорил Эверест. Он стал первым человеком, покорившим вершину почти в 8850 метров высотой только на руках. В 2015 году молодой человек лишился обеих ног. В беседе с ИС "Вести" Набиев заметил, с ним на маршруте были тысячи человек, которые видели, как он идет, и делали фото и снимали видео с ним. При этом блогер назвал естественным появление слухов о фальсификациях, поскольку никто раньше такого не совершал, и это могло показаться невозможным.