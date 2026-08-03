Билан о критике концерта: мы разберем все моменты и найдем решение

Билан отреагировал на критику своего шоу "со слепыми зонами" Билан о критике концерта: мы разберем все моменты и найдем решение

Москва3 авг Вести.Певец, Заслуженный артист России Дима Билан прокомментировал критику своего концерта в Москве. Комментарий артиста доступен на его странице в Telegram.

31 августа на площадке "ВТБ Арена" прошло шоу Билана "Твой №1". Однако зрители стали массово жаловаться в соцсетях на интерактивный подиум высотой шесть метров, из-за которого, по их словам, происходящее было не видно.

Дима Билан в своем сообщении заявил, что шоу было инновационным концертом. По данным артиста, такого опыта еще не было в шоу-бизнесе. Певец заявил, что у "любого нового формата" имеются свои особенности, а сложные технологические решения, особенно воплощенные в жизнь в первый раз, не всегда сразу начинают работать идеально и связаны с рисками. Но, как он считает, именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и развитие.

Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю говорится в посте

Артист добавил, в частности, что он и его команда разберут все недочеты, чтобы найти решение.