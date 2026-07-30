Москва30 июл Вести.Около 95% билетов продано на сольный концерт Димы Билана, который пройдет 31 июля на стадионе "Динамо", сообщило РИА Новости.

В случае солдаута певец сможет заработать порядка 115 млн рублей, подсчитали в агентстве.

Стадион "Динамо" в концертной конфигурации вмещает около 21 тысячи человек. Цены на билеты стартуют с отметки 4,5 тысячи рублей - это места в дальних секторах. Большинство билетов на трибунах продается по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие места в секторах, расположенных ближе всего к сцене, стоят около 12 тысяч рублей. Билеты в фан-зоны доступны по цене 6,5 тысячи рублей