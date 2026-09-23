Чернышенко: Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге развеял мифы о РФ

Чернышенко рассказал о впечатлениях от Международного фестиваля молодежи Чернышенко: Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге развеял мифы о РФ

Москва23 сен Вести.Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге помог иностранным участникам узнать больше о России и развеять неверные представления о стране. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Чернышенко, при подготовке фестиваля использовали опыт проведения выставки "Россия" на ВДНХ.

Ребята узнали о России много нового, были развеяны мифы, и самое главное, они увезли с собой правду о нашей стране сказал вице-премьер

Наибольшее число гостей прибыло из стран Азии и Ближнего Востока, а также государств ближнего зарубежья – более чем по 1 тысяче человек. Из Африки фестиваль посетили 629 участников, из Европы – 290, из США – 344.

Чернышенко отметил, что впечатлениями о фестивале продолжают делиться иностранные блогеры и журналисты с многомиллионными аудиториями.

Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября и завершился 17 сентября. На церемонии закрытия устроили яркое шоу с участием звезд.