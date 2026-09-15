Москва15 сенВести.Побывавших на Международном фестивале молодежи иностранных молодых людей, которые увидели, что такое Россия, и узнали, что на самом деле происходило в Донбассе, уже не обманешь. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в интервью ИС "Вести".
На фестивале молодежи в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная борьбе с неонацизмом. Участники также смогли познакомиться со сверстниками из Донбасса и услышать их истории.
Принципиально другая ситуация возникает, когда они не просто слышат информацию из СМИ, а когда они видят глаза ребят, которые выжили под этими бомбежками. Это другая история, когда правда - это не просто информация, это эмоция твоих сверстников, которые прошли через это. И после этого ребят, которые прошли эти встречи, поговорили со своими сверстниками из Донбасса, посмотрели выставку, уже не обманешь… Для них Россия — это живые люди. Это глаза друзей, это искренние эмоции, и этих ребят уже никто обмануть не сможетподчеркнул Сергей Кириенко