Иностранная молодежь узнала о том, что было в Донбассе Кириенко: побывавшую в России иностранную молодежь уже не обманешь

Москва15 сен Вести.Побывавших на Международном фестивале молодежи иностранных молодых людей, которые увидели, что такое Россия, и узнали, что на самом деле происходило в Донбассе, уже не обманешь. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в интервью ИС "Вести".

На фестивале молодежи в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная борьбе с неонацизмом. Участники также смогли познакомиться со сверстниками из Донбасса и услышать их истории.