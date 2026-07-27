Пушилин сообщил, как отмечают День памяти погибших детей в Донбассе за рубежом Пушилин сообщил, как в Аргентине проводят День памяти погибших детей в Донбассе

Москва27 июл Вести.Памятные мероприятия в День памяти детей – жертв войны в Донбассе проходят не только в России, но и за рубежом, в частности в аргентинской столице, где в Русском доме состоялась встреча с местными журналистами, посещавшими регион. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона напомнил, что дата 27 июля была выбрана неслучайно – в этот день в 2014 году в результате обстрела центра Горловки погибли более 20 мирных жителей, включая детей.

В День памяти погибших детей памятные мероприятия, информационные кампании проводятся не только в регионах России, но и за рубежом. Вот коротко скажу, что в Русском доме в Буэнос-Айресе ко Дню памяти погибших детей Донбасса проводилась встреча с аргентинскими журналистами, которые у нас бывают здесь, все видят своими глазами и, конечно же, они имеют возможность рассказать по факту то, что видели, что не нужно ничего придумывать, это вот для аудитории, в том числе и иностранной, конечно же, это ценность и, увы, это редкость рассказал Пушилин

Ранее сообщалось, что в Донецке почтили память детей, погибших из-за боевых действий в Донбассе.