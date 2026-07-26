Акция в память о детях, погибших в Донбассе, прошла в Донецке

Память погибших в Донбассе детей почтили в Донецке Акция в память о детях, погибших в Донбассе, прошла в Донецке

Москва26 июл Вести.В Донецке почтили память детей, погибших из-за боевых действий в Донбассе, рассказал ИС "Вести" руководитель общественной организации "Молодая Республика" и "Молодая Гвардия Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.

Он отметил, что для всех жителей Донбасса детские смерти – огромная потеря. Акция памяти проходит ежегодно.

Для всех жителей Донбасса огромная потеря, огромная боль. Мы должны помнить каждого маленького ангела, который погиб с 2014 года. Здесь мы чтим память ребят не только Донецкой Народной Республики, но и Луганской Народной Республики. Эти акции мы проводим ежегодно и будем проводить дальше сказал Добровольский

Концерт-реквием состоялся в стенах дворца молодежи "Юность", разрушенного в результате обстрелов ВСУ. На сцене выступил молодежный хор из Горловки.

В зрительном зале разместили более 330 мягких игрушек – они символизировали ребенка, погибшего в результате боевых действий.

Участники акции почтили память юных жителей Донбасса минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветом к стихийному мемориалу, созданному у разрушенной снарядом школьной парты.