Москва16 сенВести.Студент из Германии Бьерн, который принимает участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, заявил РИА Новости, что чувствует себя в безопасности.
Здесь определенно безопаснее, чем на большинстве центральных вокзалов Германии… А русские люди очень дружелюбные, с их стороны точно нет никакой опасностисказал молодой человек
Он сообщил, что ранее уже путешествовал по России и начал учить русский язык.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.