Студент из ФРГ, приехавший в Екатеринбург, заявил о дружелюбии русских людей

Студент из Германии оценил безопасность в России Студент из ФРГ, приехавший в Екатеринбург, заявил о дружелюбии русских людей

Москва16 сен Вести.Студент из Германии Бьерн, который принимает участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, заявил РИА Новости, что чувствует себя в безопасности.

Здесь определенно безопаснее, чем на большинстве центральных вокзалов Германии… А русские люди очень дружелюбные, с их стороны точно нет никакой опасности сказал молодой человек

Он сообщил, что ранее уже путешествовал по России и начал учить русский язык.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.