В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодежи - 2026 Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился ярким шоу

Москва16 сен Вести.Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился ярким шоу с участием звезд шоу-бизнеса, артистов, музыкантов и дирижеров России и зарубежья.

Амбассадорами масштабного события стали этно‑группа AY YOLA, коллектив Uma2rman, рок‑музыкант Сергей Бобунец, рэпер ST и другие. Ведущими мероприятия выступили народный артист РФ Николай Цискаридзе и актриса театра и кино Ника Здорик.

Международный фестиваль молодежи стартовал в столице Урала 11 сентября и объединил десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира.

На церемонии открытия МФМ-2026 транслировали видеообращение президента России Владимира Путина.