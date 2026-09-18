Командир "Ахмата" предупредил о демографической катастрофе на Украине

Алаудинов заявил о критической демографической ситуации на Украине Командир "Ахмата" предупредил о демографической катастрофе на Украине

Москва18 сен Вести.Командир спецназа "Ахмат", генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС заявил, что демографическая ситуация на Украине достигла критического уровня.

По его словам, масштаб понесенных потерь ставит страну на грань необратимой катастрофы, от которой население вряд ли сможет оправиться.

Алаудинов подчеркнул, что руководство в Киеве не стремится остановить боевые действия и продолжает мобилизацию по принципу войны "до последнего украинца", не сожалея о гибели собственных граждан.