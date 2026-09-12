Москва12 сен Вести.Восстановление численности населения Украины невозможно в обозримом будущем, поскольку киевский режим, действуя в интересах Лондона, использует продолжение военных действий как инструмент для собственного политического выживания.

Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Восстановление численности населения Украины в более-менее обозримой перспективе является полностью невозможной историей ... даже при том раскладе, если вооруженный конфликт заканчивается прямо завтра. А киевский режим на это не пойдет, потому что вопрос продолжения военных действий является с одной стороны инструментом политического, а то и личного выживания господина Зеленского и его ближайшего окружения, а с другой стороны, прекрасно понимая, что все мотивы тех откровенно говоря идиотских действий, которые идут из Киева, они ведут в другой прекрасный город на этой планете, называется он Лондон заявил Семибратов

Как стало известно ранее, в некоторых районах Киева для горожан стали расклеивать инструкции о том, как лучше всего пережить зимний период в случае массовых отключений света и водоснабжения, об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, многим жителям столицы советуют покинуть город заранее.