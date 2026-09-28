Москва28 сен Вести.Культуру невозможно удержать искусственными преградами, в современном коммуникационном мире она распространяется подобно радиации. Как следствие, определенное ментальное и психологическое состояние, отраженное в нынешней западной культуре, транслируется на глобальную аудиторию.

Об этом заявил режиссер Егор Кончаловский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В прошлом российское общество рассматривало Запад как ориентир, на который следовало равняться. Кончаловский привел в качестве иллюстрации церемонию награждения премией "Оскар" советского режиссера Владимира Меньшова.

В тот период внимание культурной элиты было сосредоточено на признании зарубежным киносообществом его фильма "Москва слезам не верит". По словам режиссера, за последние пятнадцать лет ситуация изменилась.

Мы [в РФ] избавляемся от ощущения некой вторичности, желания понравиться [за рубежом], получить какие-то призы на каких-то фестивалях, если говорить о кино, то поехать на гастроли. Это тоже была особая вещь: Большой театр, ехать куда-то, это кого берут, кого не берут. Мне кажется, что сейчас культура как средство диалога между нациями, философиями, видениями мира, скорее нам помогает в развороте, который мы наконец-то стали осуществлять … к остальному миру. Мы перестали сосредотачиваться на небольшой части Евразии, а цивилизационно я считаю, что Соединенные Штаты [Америки] - это продолжение европейской традиции … Избавление от необходимости нравиться, мне кажется, очень сильно повлияло на нас. В некотором смысле, кстати, отмена нашей культуры, скажем, в кино сказал Кончаловский

По его словам, так называемая отмена русской культуры повлияла на развитие отечественного кинематографа. Из-за необходимости импортозамещения производство отечественных фильмов увеличилось, а их качество заметно выросло. Кроме того, у российских зрителей осталась возможность находить и смотреть иностранное кино.

Мне кажется, что культура сегодня - это во многом не способ преодолеть разногласия со странами, с которыми они у нас есть, а это скорее способ завязать новые связи с теми странами, на которые мы сейчас, так сказать, смотрим, которые смотрят на нас и с которыми мы пытаемся построить и культурный диалог в том числе подчеркнул Кончаловский

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что отец режиссера, Андрей Кончаловский, своими фильмами подчеркивает "неразрывность прошлого, настоящего и будущего". Таким образом открывает всему миру "духовную силу, характер русской культуры".