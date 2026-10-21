Москва21 окт Вести.Историческая драма "Рождение империи" – это психологическое событие, заявил в интервью ИС "Вести" актер Милош Бикович, который играет роль ближайшего сподвижника Петра I Александра Меншикова.

Одновременно с этим, добавил артист, кино получилось очень забавным и вдохновляющим.

Это кино-событие, которое надо смотреть. Вместе, в залах, в кинотеатрах, потому что это единение. Это очень важный момент – рождение большой страны. Это психологическое событие не только для всех людей, которые тогда жили. Это психологическое событие для всех потомков этих людей, которые ... в этом участвовал. И эхо этих событий мы живем сегодня. Поэтому это очень важно участвовать в этом событии. А не надо, мне кажется, еще говорить, что кино очень забавное, что оно полетное, что там энергетика, что оно вдохновляющее, что вы, мне кажется, выйдете с таким жизнерадостным вдохновением. Поэтому, мне кажется, оно для всех