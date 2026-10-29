Москва29 октВести.Фильм "Рождение империи" раскрывает тему коллективного сознания, отметил в беседе с ИС "Вести" актер Милош Бикович.
По его словам, историческая драма затрагивает не только тему политики.
Это кино про коллективное сознание. "Рождение империи" — это не просто политическое событие, это психологическое событие для каждого человека, который живет в этой стране. И [возможность] напомнить себе о том, почему это была империя и что это значит для каждого человека: какой стандарт внутреннего миропорядка, дисциплины жизни каждый человек должен держатьрассказал Бикович
Актер сыграл в картине роль сподвижника Петра I Александра Меншикова. Роль императора исполнил Александр Горбатов.
Исторический фильм вышел в прокат 29 октября.
Ранее актриса Утехина отметила общие черты между Горбатовым и его героем — Петром I.