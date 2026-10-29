Москва29 окт Вести.Фильм "Рождение империи" раскрывает тему коллективного сознания, отметил в беседе с ИС "Вести" актер Милош Бикович.

По его словам, историческая драма затрагивает не только тему политики.

Это кино про коллективное сознание. "Рождение империи" — это не просто политическое событие, это психологическое событие для каждого человека, который живет в этой стране. И [возможность] напомнить себе о том, почему это была империя и что это значит для каждого человека: какой стандарт внутреннего миропорядка, дисциплины жизни каждый человек должен держать