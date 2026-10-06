Москва6 окт Вести.Работа над масштабным историческим проектом "Рождение империи" подарила бесценный опыт благодаря профессионализму команды, доверию режиссеру и вдохновляющему сотрудничеству с выдающимися коллегами. Об этом рассказал ИС "Вести" исполнитель роли Александра Меншикова сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович.

Он отметил, что работа над фильмом "Рождение империи" стала для него настоящим вызовом: масштабным, непростым, но невероятно красивым.

Это был очень яркий, масштабный, тяжелый и при этом прекрасный проект. Я полностью доверился режиссеру, с которым за это время мы стали друзьями. Его легкая энергия помогла мне пройти этот сложный путь. Я восхищался работой продюсеров, которые смогли поднять такую грандиозную историю. И, конечно, я благодарен коллегам за совместное творчество. Здесь собралась палитра из звезд, которые исполняют и большие, и маленькие роли. Это честь — находиться в такой команде и с такими мастерами, для которых не бывает проходных ролей рассказал Бикович

Историческая драма "Рождение империи" повествует о судьбоносном периоде правления Петра I. Вернувшись из Великого посольства, монарх инициирует масштабный военный конфликт со Швецией, стремясь обеспечить стране выход к Балтийскому морю. Сюжет фокусируется на личностной трансформации правителя: через череду предательств, политических интриг и тяжелых испытаний Петр I проходит путь к созданию Российской империи, обретая при этом личное счастье.

"Рождение империи" — это масштабная историческая драма режиссера Андрея Кравчука, премьера которой в российских кинотеатрах запланирована на 29 октября 2026 года.

Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I (1698–1709 годы) — от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. Сценарист фильма: Андрей Золотарев.

В ролях задействованы: Александр Горбатов (Пётр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), а также Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Сергей Гармаш и другие.

Создание исторической киноленты "Рождение империи" было реализовано студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова в партнерстве с телеканалом "Россия", дистрибьютором "Централ Партнершип" и Фондом кино. В продюсерский состав проекта вошли: Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. Статус генерального партнера картины закреплен за ПАО "НК РОСНЕФТЬ".