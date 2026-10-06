Москва6 окт Вести.Начало Северной войны со Швецией, предательство гетмана Ивана Мазепы, кульминационная Полтавская битва и любовная линия. Продюсер масштабной исторической драмы "Рождение империи" Леонид Верещагин поделился подробностями ключевых эпизодов кинокартины в интервью ИС "Вести".

По его словам, одним из знаковых событий в европейской истории является Полтавская битва, победа в которой предопределила перелом в Северной войне и, как следствие, позволила Московскому Царству превратиться в Российскую империю. Она венчала обширный проект Петра I по переустройству страны.

Фильм "Рождение империи" рассказывает о полной драматизма человеческой истории, где за событиями стоят поступки, подвиги и решения живых людей, отметил Верещагин.

Мы сознательно фокусируем внимание фильма на Полтавской битве и всем, что ей предшествовало… Мы показываем начало Северной войны. Заключение, а затем стремительное крушение союза с Данией и Саксонией против Швеции. Казалось бы, катастрофическое поражение при Нарве, из которого Петр выносит важнейшие уроки. Мы последовательно продемонстрируем формирование Петра как военачальника, со всеми ошибками и открытиями, сделанными им на этом пути рассказал продюсер фильма

Зрителям представят и эпизоды с предательством ставленника Петра I украинского гетмана Ивана Мазепы.

Следом мы покажем эпизоды предательства ставленника Петра в Запорожье Мазепы, его переход на сторону шведов, раскол в среде казачества, по большей части оставшихся верными своему Отечеству. Эти истории сойдутся воедино как раз перед началом битвы, которой будет посвящен последний акт фильма, происходящий в ощущении реального времени подчеркнул Верещагин

Петр I будет не единственным героем масштабного кинопроекта. Фильм не является байопиком. В истории будут представлены и мощные антагонисты.

Разумеется, Петр не единственный герой этой истории. У нас есть мощные антагонисты в лице полного убежденности в своей неминуемой победе Карла XII и его ментора и главного советника фельдмаршала [Карла] Реншильда. Кроме того, мы показываем ближайших сподвижников Петра, без которых эта победа была бы невозможна сообщил продюсер

Однако кроме стратегий, баталий и геополитики в этой истории найдется место и для любви. А именно между монархом и простолюдинкой, служанкой и любовницей его ближайшего друга Меншикова – Марты Скавронской, будущей Екатерины I, которой суждено стать первой женщиной на российском троне, подытожил Верещагин.

"Рождение империи" – масштабная историческая драма режиссера Андрея Кравчука, премьера которой в российских кинотеатрах запланирована на 29 октября 2026 года. Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I (1698–1709 годы) – от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. Автор сценария – Андрей Золотарев.

В главных ролях: Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), а также Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Сергей Гармаш и другие.

Масштабный кинопроект создан студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера фильма ПАО "НК "РОСНЕФТЬ".