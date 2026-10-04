Москва4 окт Вести.ИС "Вести" показала эксклюзивные фрагменты исторической драмы года "Рождение империи". Это масштабный кинопроект, созданный студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера фильма компании "Роснефть".

Фильм рассказывает об испытаниях, с которыми сталкивается Петр I перед тем, как стать императором и провозгласить Россию великой империей.

В эксклюзивном фрагменте показано, как главный герой Петр I пробует в Туле произвести выстрел из пушки.

Как отмечал ранее актер театра и кино Милош Бикович, который сыграл в фильме роль Алексанра Меньшикова, работа над декорациями, костюмами исторической картины была тщательной и детальной.

Режиссер Андрей Кравчук в свою очередь отметил, что особый акцент при работе над фильмом был сделан на масштабных батальных сценах, поскольку помимо истории и характеров героев хотелось показать еще и масштаб времени.

Кроме того, создатели фильма попытались не просто воссоздать эпоху, которой больше нет, а найти в ней то, что близко современному зрителю.

Премьера драмы "Рождение империи" запланирована на 29 октября.