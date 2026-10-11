Москва11 окт Вести.В преддверии релиза фильма "Рождение империи" на телеканале "Россия 1" был показан эксклюзивный фрагмент картины, посвященный штурму крепости Орешек. Об этом сообщает ИС "Вести".

Фильм рассказывает о борьбе российского государства за выход к Балтийскому морю.

Картина создавалась студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера картины – компании "Роснефть".

Ранее об актерах фильма "Рождение империи" рассказал сербский и российский артист Милош Бикович. Он исполнил в картине роль Александра Меньшикова.