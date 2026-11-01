Киселёв: "Рождение империи" – кино историческое, но есть аналогии с нашими днями

Киселёв сравнил "Рождение империи" с современностью Киселёв: "Рождение империи" – кино историческое, но есть аналогии с нашими днями

Москва1 ноя Вести.Фильм "Рождение империи" исторический, однако в нем проведено много аналогий с сегодняшними днями. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что Петр I бился за выход России к Балтийскому морю. Сейчас у РФ схожая геополитическая цель, но другого масштаба, отметил Киселёв.

Картина, вроде, историческая, но и аналогий с нашим временем много. Все так же бьемся за Балтику, где наш флот хотят заткнуть. Боевые задачи у нас и в Черном море. России нужна новая, надежная связь с мировым океаном – это наш Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между Азией и Европой сказал Киселёв

Ранее журналист ИС "Вести" Дмитрий Кайстро отметил, что кинокартина "Рождение империи" – разговор о самом трудном, построенный на схожем историческом материале.

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.