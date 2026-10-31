Москва31 окт Вести.Вызов во время съемок фильма "Рождение империи" – снять так, чтобы зритель мог стать участником событий. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер кинокартины Андрей Кравчук.

По его словам, стояла задача показать и героизм Петра I, и весь масштаб, ужас военных действий.

Вызов был такой, что мы хотим снимать так, если бы я попал в то время, и на моих глазах все это разыгрывалось. Я бы снимал так, чтобы, с одной стороны, увидеть героизм человека, с другой стороны, увидеть объем и масштаб и на самом деле ужас войны. И с другой стороны, ее некоторое, – не величие, наверное, величие плохое выражение, – но ее масштаб. Наверное, так пояснил Кравчук

Режиссер также признался, что восхищается энергией и умениями Петра I.

Меня в этом герое поражает его бешеная энергия, его невероятная работоспособность, его качества, которые, мне кажется, очень важны для человека, который пытается реализовать замысел, ... работа над ошибками. Задача и замысел всегда где-то находятся за пределами возможностей, даже за пределами жизни его добавил Кравчук

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Ранее консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский в беседе с ИС "Вести" выразил надежду, что кинокартина даст толчок россиянам для более глубокого изучения истории Петровской эпохи.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.