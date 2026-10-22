Режиссер Кравчук: "Рождение империи" — это история человека внутри великой эпохи Режиссер "Рождения империи": цель фильма — чтобы зритель стал свидетелем эпохи

Москва22 окт Вести.



Глубокое погружение в характер и переживания героя позволят зрителю фильма "Рождение империи" эмоционально прочувствовать атмосферу и величие изображаемой эпохи. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер Андрей Кравчук.

Хотелось показать и величие времени и сосредоточиться именно на человеке, на характере. И не рассказать, а чтобы герои прожили, и зрители прожили вместе с героем и эмоционально почувствовали, прожили то время, ту эпоху рассказал Кравчук

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма в кинотеатрах по всей России начнется 29 октября. Кинокартина создана студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия", компании "Централ Партнершип" при поддержке Фонда Кино.

Ранее исполнитель роли Александра Меншикова сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович сообщил, что работа над масштабным историческим проектом "Рождение империи" подарила бесценный опыт благодаря профессионализму команды, доверию режиссеру и вдохновляющему сотрудничеству с выдающимися коллегами.