Москва22 окт Вести.Масштабная историческая драма "Рождение империи" получила высокую оценку профессионалов отечественного телевидения и киноискусства. На общенациональной премьере, которая одновременно проходила более чем в двух десятках городов по всей стране первые зрители и создатели ленты поделились своими эмоциями, сообщает ИС "Вести".

В основе картины события Северной войны, напряженного противостояния России и Швеции за выход к Балтийскому морю. Фильм объединил российских звезд театра и кино первой величины.

Это отличная картина. Она повествует о важнейшем периоде в российской истории, и я рекомендую всем посмотреть ее. И особенно родителям рекомендую отвести своих детей посоветовал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст

"Рождение империи" – это фильм о том, как страна смогла собрать все силы для стратегического перелома. И в этом смысле создатели киноленты продемонстрировали, какой ценой обретается независимость.

Здесь кино, которое как целостность художественного произведения, и в данном случае, мне кажется, все удалось. И будем надеяться, что зрителю передадутся наши чувства, которые мы заложили сказал продюсер, генеральный директор студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин

Новая историческая эпопея захватывает масштабностью и драматургическими поворотами.

Честно говоря, даже не помню таких масштабных, таких убедительных съемок. Вообще все потрудились, славная была "Виктория". Все молодцы, и пехота, и артиллерия заявил заслуженный артист России Виктор Добронравов

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" прошла 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма в кинотеатрах по всей России начнется 29 октября.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже успел посмотреть фильм, и он ему понравился. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над созданием киноленты.