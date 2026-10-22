Москва22 окт Вести.В ряде городов России состоялись премьерные показы исторической драмы "Рождение империи" режиссера Андрея Кравчука.

В Москве премьера прошла в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. Картину вместе с режиссером представляли продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, а также исполнители главных ролей Милош Бикович, Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Алексей Гуськов, Ксения Утехина, Сергей Шакуров, Александр Яцко и съемочная группа.

Гостями премьеры стали, в частности, директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, телеведущий Андрей Малахов, актер Иван Добронравов.

Премьерные показы также состоялись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Перми, Воронеже, Ульяновске, Ставрополе, Саратове, Туле, Краснодаре, Самаре, Вологде, Белгороде, Коврове, Рязани, Сыктывкаре, Новокузнецке, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Уфе и Челябинске. Там зрители смогли "присоединиться" к московскому показу в прямом эфире, наблюдая за красной дорожкой и представлением фильма на большом экране.

Это был очень длинный и интересный путь. Сегодня картину посмотрели первые зрители, и они аплодировали. И это ведь не только вежливость, это еще и пережитые эмоции. И для нас очень важно, чтобы вы делились этими эмоциями со своими знакомыми, друзьями и приглашали их в кино, потому что это фильм для большого экрана прокомментировал премьеру продюсер Леонид Верещагин

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел "Рождение империи" и фильм ему понравился. Глава государства назвал кинокартину произведением искусства и поблагодарил всех причастных к ее созданию.