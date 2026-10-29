Москва29 окт Вести.Во время съемок фильма "Рождение империи" создатели стремились показать исторические события таким образом, чтобы зрители смогли их прожить вместе с героями. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер картины Андрей Кравчук.

Роль Петра I в фильме исполнил актер Александр Горбатов. Его сподвижника Александра Меншикова сыграл Милош Бикович.

Нам важно эмоционально подключиться к этой личности (Петра I. – Прим. ред.), эмоционально подключиться к событиям… Вместе с героем пережить и войну, и поражение, и радость, и любовь, и те удивительные исторические события, которые выпали на его судьбу пояснил Кравчук

Премьера исторической драмы "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел в четверг, 29 октября.

Ранее консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский в беседе с ИС "Вести" выразил надежду, что кинокартина даст толчок россиянам для более глубокого изучения истории Петровской эпохи.

Президент России Владимир Путин уже посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" "произведением искусства".