Премьера "Рождения империи": показ в 22 городах и похвала Путина Путин после премьеры высоко оценил историческую драму "Рождение империи"

Москва22 окт Вести.Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября в московском киноцентре "Октябрь". Картину, которая претендует на "Золотого орла", уже посмотрел президент РФ Владимир Путин.

Глава государства высоко оценил фильм: в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" он назвал кинокартину произведением искусства.

Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал. Я почему говорю, что это настоящее произведение искусства? Это погружает в эпоху, чувствуешь себя как бы участником всех этих происходящих событий. Все это сделано, знаете, очень качественно сказал Путин

По словам продюсера картины Антона Златопольского, создание "Рождении империи" стало настоящим вызовом.

Для нас большая радость представить сегодня масштабную историческую картину. Ее путь начался еще пять лет назад и казался большим вызовом. "Рождение империи" — большой шаг нашего национального кино сказал он

В день премьеры в Москве показ фильма также состоялся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Перми, Воронеже, Ульяновске, Ставрополе, Саратове, Туле, Краснодаре, Самаре, Вологде, Белгороде, Коврове, Рязани, Сыктывкаре, Новокузнецке, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Уфе и Челябинске.

"Рождение империи" — это масштабный кинопроект, созданный студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия" и генерального партнера фильма компании "Роснефть".

Историческая драма повествует о судьбоносном периоде правления Петра I. Фильм рассказывает об испытаниях, с которыми сталкивается царь перед тем, как стать императором и провозгласить Россию великой империей.

Режиссером "Рождения империи" выступил Андрей Кравчук. Он рассказал, что глубокое погружение в характер и переживания героя позволят зрителю фильма эмоционально прочувствовать атмосферу и величие изображаемой эпохи. По словам режиссера, Петр I показан в картине живым, сложным и противоречивым человеком.

Исторический проект объединил звезд первой величины. Роль Александра Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I, исполнил сербский и российский актер Милош Бикович. По словам артиста, работа над фильмом стала для него настоящим вызовом: масштабным, непростым, но невероятно красивым. Бикович назвал картину настоящим психологическим событием, при этом добавил актер, кино получилось очень забавным и вдохновляющим.

Петра I сыграл Александр Горбатов. Актер поделился, что ему выпала большая честь воплотить образ первого императора на экране, и этот образ вобрал в себя все.

Также в картине снялись Юлия Пересильд (Анна Монс), Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Сергей Гармаш и другие.

Премьера "Рождения империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма в кинотеатрах по всей России начнется 29 октября. Финальный трейлер кинокартины уже доступен для просмотра.