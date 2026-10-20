Москва20 октВести.Четыре проекта ВГТРК претендуют на "Золотого орла" за лучшую режиссуру и сценарий, следует из рекомендательного списка, опубликованного Национальной академией кинематографических искусств и наук России.
В лонг-лист академии вошли историческая драма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта, комедия "Волчок" Константина Смирнова, историческая эпопея "Рождение империи" Андрея Кравчука и семейное фэнтези "Чудо-юдо" Серика Бейсеу.
ХХV церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 29 января 2027 года на территории киноконцерна "Мосфильм".
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор лонг-листа номинациям ежегодно осуществляет экспертный совет, а премия присуждается по итогам голосования членов академии.