Четыре проекта ВГТРК попали в лонг-лист премии "Золотой орел"

Четыре фильма ВГТРК претендуют на "Золотого орла" за лучшую режиссуру и сценарий Четыре проекта ВГТРК попали в лонг-лист премии "Золотой орел"

Москва20 окт Вести.Четыре проекта ВГТРК претендуют на "Золотого орла" за лучшую режиссуру и сценарий, следует из рекомендательного списка, опубликованного Национальной академией кинематографических искусств и наук России.

В лонг-лист академии вошли историческая драма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта, комедия "Волчок" Константина Смирнова, историческая эпопея "Рождение империи" Андрея Кравчука и семейное фэнтези "Чудо-юдо" Серика Бейсеу.

ХХV церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 29 января 2027 года на территории киноконцерна "Мосфильм".

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор лонг-листа номинациям ежегодно осуществляет экспертный совет, а премия присуждается по итогам голосования членов академии.