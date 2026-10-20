Москва20 окт Вести.Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала лонг-лист премии "Золотой орел". В категорию "Лучший телевизионный сериал" вошла историческая драма "Князь Андрей", посвященная сыну Юрия Долгорукого и внуку Владимира Мономаха — Андрею Боголюбскому.

Картину снял Давид Ткебучава. В эфире телеканала "Россия 24" режиссер рассказывал, что "Князь Андрей" перенесет зрителя в Древнюю Русь XII века. Андрей Боголюбский встает на путь реформ, оспаривая прежний политический уклад и наследие своего отца Юрия Долгорукова и закладывая основу будущего Великорусского государства.

Всего в список по категории вошли 12 номинантов, в том числе "Хроники русской революции", "Здесь все свои", "Когда горит огонь", "Омут" "Балтийское море". Об этом сообщается на сайте организаторов премии.

Вручение "Золотого орла" состоится 29 января 2027 года в первом павильоне "Мосфильма".