Фильмы "Ангелы Ладоги" и "Рождение империи" - в лонг-листе премии "Золотой орел"

Фильмы "Ангелы Ладоги" и "Рождение империи" вошли в лонг-лист "Золотого орла" Фильмы "Ангелы Ладоги" и "Рождение империи" - в лонг-листе премии "Золотой орел"

Москва20 окт Вести.Фильмы "Ангелы Ладоги" и "Рождение империи" вошли в лонг-лист кинопремии "Золотой орел". Об этом сообщили организаторы премии.

25-я Торжественная церемония вручения наград премии "Золотой орел" за заслуги в области российского кинематографа за 2026 год запланирована на 29 января 2027 года.

"Рекомендательный список за 2026 год - лучший игровой фильм: "Ангелы Ладоги" (режиссер Александр Котт), "Рождение империи" (режиссер Андрей Кравчук) говорится в публикации

Кроме того, в номинации "Лучший игровой фильм" представлены среди прочего "Красавица" режиссера Антона Богданова, "Как Иван в сказку попал" режиссера Алексея Нужного и "Чудо-юдо" режиссера Серика Бейсеу.

Национальная академия кинематографических искусств и наук России учредила премию "Золотой Орел" в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляется экспертным советом. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.