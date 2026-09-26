Нужный: создатели фильма "Как Иван в сказку попал" сделали ставку на эмоции Режиссер Нужный: фильм "Как Иван в сказку попал" насыщен широким спектром эмоций

Москва26 сен Вести.В фильме "Как Иван в сказку попал" съемочная группа сделала ставку на широкий спектр эмоций. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер кинокартины Алексей Нужный.

По его словам, зрители ценят эмоциональное кино, поэтому создатели картины постарались наполнить эмоциями каждый эпизод.

Зритель ценит эмоцию. И на мой взгляд, в проекте "Как Иван в сказку попал", мы со съемочной группой работали именно туда, чтобы было как можно больше эмоций, более широкий спектр чувств — от эпизода к эпизоду поделился режиссер

Киносказка нашла отклик у зрителей. По их мнению, фильм актуален не только для детей, но и для взрослых.

Очень понравилось, классный фильм для семейного просмотра, именно, мне кажется, детям очень актуально вот современным детям, ну и взрослым тоже

Всем взрослым, мне кажется, стоит посмотреть фильм, потому что он говорит о семье, о доброте, о русской идентичности, о русской локальности, о русской культуре. Сегодня, мне кажется, тема эта очень ярко представлена. И всем деткам тоже рекомендую к просмотру, потому что она учит доброте и отзывчивости

Рекомендуем всем, у кого дети-подростки, у кого дети маленькие и кто забыл о том, что нужно читать детям сказки, прийти на этот фильм и вспомнить, зачем мы это делаем

Ранее Алексей Нужный раскрыл главную тему кинофильма "Как Иван в сказку попал". Ею стал поиск и идентификации себя в этом мире.